Modelo Jineth Riveros denuncia que su expareja le dio brutal golpiza tras cobrarle un dinero

La modelo Jineth Riveros decidió mostrar las heridas y secuelas que le dejó la violencia a la que se enfrentó después de sostener una relación amorosa y prestar dinero. “Me tira sobre la cama, empieza a pegarme puños, me ahorcaba, me tapaba la boca, la nariz y me decía ‘pelee por algo’”, relató la joven.



La modelo Jineth Riveros denunció ante la Fiscalía General de la Nación las agresiones que sufrió durante 6 meses, pero ahora teme por su vida: “Me dicen que es un caso de violencia extrema, aparte hay amenazas de muerte, prácticamente eso fue como un secuestro. También retenía mis celulares, me retenía a mí para que no saliera y les contara a mis papás”.

Aunque los golpes pasaron, quedan las heridas en su vida. Clama justicia: “Quisiera que de verdad pagara por lo que hizo, porque es una persona que no solamente ha golpeado mujeres, sino también ha robado a muchas más personas”.

Los casos de violencia contra la mujer que más se han atendido a través de la ruta de atención integral del Distrito tienen que ver con violencia económica (35 %), violencia intrafamiliar (28 %), violencia física (23 %), violencia psicológica (11 %) y violencia sexual (3 %).

Aunque a la modelo Jineth Riveros no la sometieron a vivir bajo el amparo económico, sí violentaron su vida por dinero. Alerta con su historia para advertir a otras mujeres e incentivar a que, ante hechos como estos, no haya temor para denunciar.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia