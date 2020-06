Modifican calendario escolar en Bogotá: colegios públicos volverán de vacaciones el 13 de julio

Edna Bonilla, secretaria de Educación del Distrito, dice que la invitación es a que “el servicio educativo no se suspenda un solo día en la ciudad”, por lo que casi 8 mil estudiantes iniciarán el segundo periodo semestral bajo la estrategia ‘Aprende en Casa’.

Para un eventual regreso a clases presenciales, la Alcaldía tiene tres criterios: disminución de la curva epidémica de casos, baja positividad diaria en las muestras procesadas y control o ausencia de brotes en las localidades.

“La información que tenemos es que al 1 de agosto la curva aún no estará disminuyendo, no estará disminuyendo la positividad, entonces por eso consideramos que hoy no están dadas las condiciones para decir que el 1 de agosto regresaríamos”, enfatiza la funcionaria e insta a mantener la calma para tomar decisiones con información científica.

El segundo semestre, según la resolución 895 de 2020, finalizará el 29 de noviembre, completando un cronograma de 19 semanas.

El 13 de julio inicia el II semestre académico para estudiantes de colegios públicos de Bogotá. Seguiremos bajo la estrategia #AprendeEnCasa. Sólo se reanudarán las clases presenciales cuando las condiciones de seguridad en salud así lo permitan. Conoce la Resolución No. 895👇(1) pic.twitter.com/ObEW5wfxbw — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) June 19, 2020

Los colegios privados, por su parte, tienen autonomía para decidir las fechas.

