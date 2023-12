Presentadora de noticias alertó a sus seguidores sobre una modalidad de estafa con el SOAT

La modelo, presentadora y periodista colombiana Mónica Rodríguez denunció, a través de sus redes sociales, una modalidad de estafa con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).



"Desde este teléfono (3235800214) están ofreciendo el SOAT para tumbarlos. Pilas. No caigan en enlaces y mensajes fraudulentos", escribió Mónica Rodríguez en su cuenta de X.

El mensaje lo acompañó con dos imágenes en las que una supuesta asesora comercial ofrece el servicio para adquirir el SOAT, menciona una placa de un vehículo y el valor que se debe cancelar, además de las diferentes alternativas de pago.

Desde este teléfono (3235800214) están ofreciendo el SOAT para tumbarlos.



Pilas.



No caigan en enlaces y mensajes fraudulentos. @CaiVirtual @PoliciaColombia pic.twitter.com/oZkanSNJXM — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) December 28, 2023

La Policía Metropolitana de Bogotá cuenta que los estafadores se comunican por WhatsApp ofreciendo la compra del seguro y una vez terminado el proceso todo resulta siendo falso. Por ello, las autoridades piden tener más cautela a la hora de ejecutar este tipo de acciones para evitar hurtos.



Se recomienda comprar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por medio de supermercados o entidades bancarias autorizadas, además de aseguradoras que se encargan de renovarlo.

Esta alerta de Mónica Rodríguez sobre estafas con el SOAT tiene lugar poco más de un mes después que la presentadora fuera víctima de un violento atraco en la zona rosa de Bogotá.

Publicidad

"Me robaron el celular. Abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron. Salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa", mencionó la modelo en su cuenta de X.