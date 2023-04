Monserrate: ¿es cierto que las parejas que suben al cerro terminan su relación?

Durante Semana Santa, Monserrate se convierte en uno de los sitios preferidos para visitar, ya sea por turistas o feligreses. Sin embargo, hay historias que giran en torno a que muchas relaciones se acaban cuando las parejas se animan a subir al cerro. ¿Verdad o mito?



Leidy Díaz, guía del Instituto Distrital de Turismo, habló sobre esta creencia popular. "Hay muchas versiones y creencias populares sobre este tema. Una de ellas es que se cree que las personas que están comprometidas con su pareja o quizá se quieran casar, suben a Monserrate y si esta persona no les conviene o no es la indicada, definitivamente se separan. Por otro lado, hay quienes dicen que si la persona es la correcta en la vida de alguien y suben a Monserrate, van a permanecer toda la vida", contó la joven a la Alcaldía de Bogotá.

Aunque no hay evidencias científicas de que esto sea real, Leidy tuvo una experiencia en el punto de información turística del cerro que, al parecer, apoya dicha creencia.

"Alguna vez una persona se acercó y me pidió que le prestara electricidad para conectar un bafle porque le iba a dar un concierto a la novia de su amigo que estaba abajo en la taquilla para subir; él tenía un ramo de flores y, después de esperar mucho tiempo, nunca subieron los enamorados. Según el amigo que estaba arriba, la pareja se había peleado en la taquilla. No alcanzaron a subir y terminaron su relación", recordó. Pero lo cierto es que ir a Monserrate es un plan encantador.



Y es que este no es el único mito sobre Monserrate. "Hay otros tantos alrededor de la figura del Señor Caído, que es el monumento principal de este lugar por el que más fe tienen los creyentes en Bogotá y dicen que al intentar bajarlo se pone más pesado", agregó Leidy.

Además, hay quienes dicen que a la estatua del Señor Caído de Monserrate le crece el cabello y que el cerro es un volcán dormido (vea acá si es cierto o no lo del volcán) . Incluso, hay una estrofa de una canción muy conocida que habla sobre la montaña más icónica de Bogotá: 'Los Cucaracheros', de Garzón y Collazos.

El que en Bogotá no ha ido con su novia a Monserrate.

no sabe lo que es canela, ni tamal con chocolate.

Oye, chinita querida, de la alborada lucero,

si tú me dejas por otro, del guayabo yo me muero.