Moto a toda velocidad y bicitaxi que hizo un giro irresponsable tuvieron aparatoso accidente

Los conductores y tripulantes sobrevivieron al choque, que ocurrió en el norte de Bogotá. Accidentes como estos son cada día más comunes en la ciudad.

Al conductor de la moto llevaba parrillero y transitaba por una zona residencial, pero esto no fue impedimento para que transitara a alta velocidad. En mitad de la calle se encontró con un bicitaxista en sentido contrario que hizo un giro en ‘u’.

El motociclista no tuvo tiempo de reaccionar y se estrelló contra el otro conductor, que por fortuna no llevaba pasajeros y el resultado fueron solo daños materiales.

Pero ¿quién se hace responsable en estos casos? Stalin Rojas, del observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, indica que “nadie responde. El servicio de bicitaxis es un modelo en el cual está desprotegido tanto quien pedalea como el usuario, y desafortunadamente, como no son empresas formales, hay una desprotección total”.

Revela también que “hay mafias que explotan el espacio público, el diseño del bicitaxi es totalmente inseguro para quien pedalea y para el usuario y además genera mucho dinero, pero ese dinero no va a las arcas del Distrito”.

Durante este primer semestre del año se han impuesto 383 comparendos y se han inmovilizado 372 tricimotores.

El Distrito avanza en operativos contra los bicitaxis que usan motor, debido a que solo está permitido a pedal o los eléctricos.