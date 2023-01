Moto fantasma arrolló a niño de 8 años en Bogotá

El menor, quien se encuentra bajo pronóstico reservado, estaba montando bicicleta cuando ocurrió el accidente.

Sucedió en el barrio La Favorita, sur de Bogotá.

Publicidad

“El niño me dio la vuelta a la manzana; me enteré por un señor que habían atropellado a un niño, lo habían dejado botado. Ahí miro que era mi hijo, todo el mundo me decía no lo coja. Mi hijo se me estaba murieron ahí”, contó el papá.

El pequeño fue trasladado al Hospital Santa Clara, a donde llegó con un trauma craneoencefálico severo. Médicos aseguran que se encuentra estable y bajo pronóstico reservado.

Entretanto, autoridades utilizan cámaras de seguridad para identificar al responsable. El padre del menor pide justicia.