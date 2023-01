Motociclista estuvo a punto de morir ahorcado por cable que se descolgó de un poste

Nicolás Pedraza García tuvo que frenar bruscamente cuando sintió que estaba quedando enrollado. El hecho sucedió en Fontibón y quedó captado en cámara.

“Iba al trabajo cuando siento una frenada brusca. Del susto me mandé la mano al cuello y fue cuando me di cuenta que eran unos cables, ya me estaba quedando sin respiración. Frené la moto, me bajé y me senté porque me estaba ahorcando”, contó el joven.

Publicidad

Policías lo auxiliaron y evitaron que perdiera el conocimiento. Sin embargo, a Nicolás Pedraza se le alcanzó a mover una vértebra, por lo que le dieron 20 días de incapacidad.

Autoridades investigan a qué compañía pertenece el cable.

Según Medicina Legal, en lo corrido del año han muerto 222 personas en accidentes relacionados con el cableado eléctrico de la ciudad.