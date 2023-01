Motociclista que se presentó ante autoridades no está involucrado en carro bomba

Seguro de su inocencia, Juan Carlos Garzón fue interrogado y la Fiscalía determinó que no es el sospechoso al que estaban buscando.

El joven, quien apareció en uno de los videos que registraron el recorrido de la Nissan Patrol, aseguró que fue una coincidencia pues es una ruta frecuente en su día a día.

“Yo vivo en el sur de la ciudad, pues donde aparece el responsable, donde armaron este carro bomba, pero no tengo ni idea desde dónde estaba cerca de la camioneta”, aseguró Garzón.

Añade que en ningún momento se detuvo a recoger a otro pasajero pese a llevar dos cascos consigo.

Y es que esta semana el fiscal general Néstor Humberto Martinez había dicho que se investigaba a un motociclista que habría recogido a un terrorista, el cual se bajó del carro bomba antes de hacerlo explotar en el interior de la Escuela General Santander.

Noticias Caracol acompañó a Juan Carlos Garzón hasta la URI de Molinos pues él quería presentarse ante la Fiscalía para aclarar su situación.

Después de pasar algunas horas en la URI, el ente investigador determinó que no es la persona a quien estaban buscando.

Entretanto, investigadores enfilan baterías para hallar a la pareja que supuestamente escolta el carro bomba y al conductor de otra moto, que no es el joven universitario.

En contexto:

