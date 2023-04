Motoladrones armados y violentos tienen azotadas las peluquerías en Bogotá

Los motoladrones tienen azotados a los bogotanos en hechos ocurridos los últimos días. Las peluquerías se han convertido en su principal blanco. Van armados, son violentos, intimidan a empleados y clientes para despojarlos de sus pertenencias.

En uno de los casos más recientes, captado en video, los delincuentes llegaron en dos motocicletas y, aun con los cascos puestos, ingresaron a un establecimiento, amenazaron y requisaron a las trabajadoras y clientes de pies a cabeza.

Por el miedo a ser golpeada, una de ellas siguió trabajando en la tintura de cabello. La mujer no paró de trabajar hasta que los delincuentes les quitaron sus celulares, dinero, joyas y se fueron de lugar. Según la Policía, los ladrones huyeron en dos motos.

Otro salón de belleza fue el blanco de los delincuentes esta semana en el sur de la ciudad. En el local había varios menores de edad que estuvieron en riesgo, como quedó registrado por las cámaras de seguridad. Uno de los motoladrones ingresó, amenazó con un arma de fuego a clientes y trabajadores y los despojó de sus celulares.

A otra víctima, en plena calle, los motoladrones la lanzaron al piso y la golpearon para robarle su celular.

Este viernes, hacia la 9:00 de la mañana, se registró otro atraco a un establecimiento dentro de un centro comercial en el barrio Ricaurte. Según el testimonio de la víctima, un delincuente la golpeó y luego huyó, al parecer, en una motocicleta con otro presunto cómplice.

“Esculcó a buscar la llave de la caja fuerte, se llevó lo que había ahí, me amarró las manos, la boca, me dio un golpe, después me desperté porque estaba que golpeaba y golpeaba el vidrió”, relató a Noticias Caracol la víctima de los motoladrones.

Después que la mujer recuperó la consciencia, llamó a la Policía.

“Por parte de Policía judicial, estamos adelantando diferentes actividades con la Fiscalía General de la Nación, con un trabajo correlacionado, donde hemos desarticulado para este año más de seis estructuras criminales con más de 30 capturas por orden judicial, donde se nos presenta esta modalidad delictiva”, aseguró el capitán Óscar Mojica, investigador de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades están investigando el caso, ya empezaron a recoger los videos de lo que ocurrió este y los testimonios de varias personas para poder dar con el paradero de los delincuentes.