Motoladrones en Bogotá están chocando a conductores para obligarlos a bajarse y atracarlos

Videos de cámaras de seguridad captaron cómo ladrones en Bogotá están asaltando a los conductores. Los chocan para obligarlos a bajarse y, así, rodearlos y atracarlos.



En las imágenes se ve cuando un carro gira en una esquina y de repente una motocicleta se estrella con él por un costado. Aparentemente es un choque normal, por lo que el conductor se baja para observar qué fue lo que ocurrió y qué daños tiene su vehículo. Pero 30 segundos después aparece una motocicleta y el accidente simple pasa a ser un atraco a mano armada.

Los videos muestran cómo, al momento del siniestro vial, otra moto y un campero se detienen justo detrás. Cuando llegan los demás delincuentes, los vehículos avanzan al frente, obstaculizando el paso en la vía y sin dar señas de querer ayudar a la víctima, por lo que se cree que hacen parte de la banda, que estaría integrada por cinco personas.

Entre tanto, el conductor es golpeado, empujado, amenazado con un arma de fuego y despojado del vehículo. Todo transcurre en un minuto.

Néstor Rosanía, experto en seguridad, hace recomendaciones para evitar ser víctima de los ladrones en Bogotá bajo esta modalidad.

“Su vehículo es su sistema de seguridad, no se baje porque lo puede perder. Lo segundo, no permita que lo aíslen, que lo dejen en una zona donde quede solo u oscuro. Y lo tercero, intente comunicarse rápidamente con las autoridades para hacerle levantamiento del croquis, porque si no lo que hacen es una sombra alrededor suyo y ahí es donde los delincuentes entran a operar”, señaló.

Entre enero y septiembre de 2023, 2.901 carros han sido robados en Bogotá, 180 más que en 2022.