Movistar Arena de Bogotá proyectó la bandera de Israel y generó polémica

Durante la noche de este martes, 10 de octubre de 2023, el exterior del Movistar Arena de Bogotá se iluminó con la bandera de Israel. Esto fue tomado como un acto de apoyo para ese país, que libra una guerra contra el grupo Hamás.



Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, agradeció el gesto en su cuenta de X: “En unos de los momentos más difíciles en la historia de mi país, un momento de alegría. Muchísimas gracias Movistar Arena por este gran gesto, muchísimas gracias por el pueblo colombiano que en todas las plataformas nos ha mandado mensajes de apoyo y solidaridad”.

El guiño a Israel llega en uno de los momentos más álgidos de la guerra que se lleva a cabo en Medio Oriente. Según las cifras más recientes, el conflicto que se desató el sábado 7 de octubre deja unos 3.000 muertos de ambos bandos y casi 7.000 heridos.

En las redes sociales, algunos internautas apoyaron el gesto de la bandera en el Movistar Arena de Bogotá, pero otros lo criticaron.

"¿La Alcaldía apoya la masacre contra Palestina?", "No estoy con Hamás, no estoy con Israel, ambos han cometido crímenes", "Lo que hizo Hamás merece el rechazo de todos", "Es solo el Movistar Arena, Bogotá no", "El Movistar Arena es de una empresa privada española", "Mañana pondrán la bandera Palestina para ser imparciales", dijeron algunos usuarios de la red social X.

Ejecución de menores

En medio de la guerra, militares israelíes acusan a Hamás de haber asesinado a sangre fría a centenares de personas en los kibutz cercanos a la frontera con Gaza, entre ellos hay niños degollados, mientras en la Franja hay 610.000 personas en riesgo porque les cortaron la electricidad, el agua y la comida. Al menos 187.000 palestinos se han desplazado en medio de los ataques de las tropas de Netanyahu.

Cuerpos en las calles y casas quemadas, entre los escombros, objetos que simbolizan las vidas destrozadas por la violencia, esos son los rastros de una barbarie que dejó el grupo extremista Hamás en varios kibutz o comunidades agrícolas. En el de Kfar Aza, el Ministerio de Relaciones exteriores de Israel denuncia el asesinato de 40 niños y bebés.

A unos 17 kilómetros de allí, en el kibutz de Beer Sheva, las calles se convirtieron en una morgue tras el hallazgo de más de 100 cuerpos y en el de Nir Oz también murieron familias enteras. Allí vivía la abuela de Mor Bayder, quien se enteró de su muerte de una manera desgarradora.