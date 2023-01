Movistar Arena: estos son los detalles que lo hacen un ícono del entretenimiento en Latinoamérica

Más que un escenario, este lugar ofrece una completa experiencia que va desde lo gastronómico a lo musical.

El Movistar Arena, inaugurado en septiembre pasado por Fonseca, está en capacidad de recibir todo tipo de eventos: deportivos, culturales, musicales, ceremonias religiosas, cumpleaños, grados y hasta pedidas de mano.

Expertos en distintos campos trabajaron durante meses para aislar ruidos y lograr una acústica perfecta.

De ello son testigos artistas como Juanes, Miguel Bosé, Sebastián Yatra, Sting, Shaggy, Zoe y Maluma, entre otros.

Ellos, además, han disfrutado de los impresionantes camerinos diseñados para las estrellas: tienen baños con ducha, todas las comodidades y servicio de catering premium.

Pero los asistentes al Movistar Arena no tienen nada que envidiar, pues también tienen disponibles varios restaurantes en los que incluso se ofrece comida criolla.

Y, si usted quiere atención más personalizada, tiene estas opciones:

1. Áreas VIP, donde se recibe un trato preferencial

2. Convertirse en cliente Movistar Preferencia Black, lo que le permitirá descargar una app y tener descuentos en comidas o bebidas.

Vivir la música

El Movistar Arena está a la altura de grandes estadios alrededor del mundo en conectividad. Sus 14.000 asistentes pueden acceder a una conexión wifi gratuita: ¿A quién no le gusta compartir una canción en vivo con otras personas o subir en redes sociales las postales del show?

Todo está milimétricamente planificado y la seguridad, como no, es una de las grandes prioridades. El edificio es sismoresistente y tiene un plan de evacuación insuperable.

Como si esto no fuera suficiente, el escenario significó una transformación para Bogotá. En sus alrededores se puede disfrutar de parques, gimnasio, pista de skate, canchas de fútbol 5 y mucho más.

Si no sabe cómo quemar el tiempo antes de un concierto, acá encontrará varias ideas.

Pronto se espera incluir un atractivo más que será conocido como ‘Paseo de las estrellas’, donde los artistas dejarán las huellas de sus manos.

No se diga más: ¡A disfrutar del Movistar Arena!