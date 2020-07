Muchos diabéticos e hipertensos, que deben quedarse en casa, no saben que están enfermos

La hipertensión, diabetes y obesidad son las enfermedades crónicas más comunes no solo en el país, sino en el planeta, y las personas que las padecen son las que se están viendo más afectadas si llegan a contagiarse de coronavirus, de ahí la decisión de la alcaldesa Claudia López para prevenir la propagación del COVID-19 en Bogotá.

Se estima que uno de cada tres adultos tiene presión alta, uno de cada cinco colombianos es obeso, que es distinto a sobrepeso, y sobre la diabetes se calcula que afecta a una de cada doce personas.

El mayor problema con estos padecimientos es que muchas personas no están diagnosticadas porque no siempre presentan síntomas y, por lo tanto, no están en tratamiento y no tienen controlada su enfermedad, lo que los pone en mayor riesgo del COVID-19.

Así que son necesarios los controles médicos rigurosos, cambios en lo posible en el estilo de vida, como alimentación y actividad física, para evitar o retrasar todas las complicaciones.

La diabetes tipo 2 es la más común.

“La característica principal es que comienza por aumento de la sed o aumento de la frecuencia urinaria. Estos dos síntomas cardinales producen deshidratación y hace que el paciente termine descompensado y consultando a los servicios de urgencias”, explica Henry Tovar, presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología.

En Colombia, esta enfermedad está dentro de las diez principales causas de mortalidad. Su tratamiento incluye un estilo de vida saludable, asociado en algunos casos al uso de medicamentos tomados y otros como la insulina. No es raro que quienes la padecen también tengan hipertensión, la otra condición crónica que lleva a complicaciones con el coronavirus.

“Se caracteriza porque por registros manuales o electrónicos las cifras de tensión arterial son mayores de 140/80 en general. Los pacientes hipertensos deben estar tomando sus medicamentos y haciéndose las mediciones pertinentes”, precisa el doctor Tovar.

Según estudios, ocho de cada diez personas no conocen su presión y al ser una enfermedad silenciosa muchos solo se enteran cuando presentan alguna complicación, como infartos del corazón, del cerebro o una falla de los riñones.

El tercer grupo al que se le ha pedido aislamiento en Bogotá es el de personas con obesidad. Para saber si la padece puede calcular el índice de masa corporal: tome su peso en kilos y divídalo por la estatura al cuadrado. Si el resultado es superior a 30 se considera obesidad.

Estos pacientes, señala el médico Tovar, “se están enfermando más y están presentando complicaciones que derivan a que el paciente obeso termine en UCI y la mortalidad en estos pacientes se ha incrementado hasta en un 7%” por el COVID-19.

Por eso recuerde que el autocuidado no es solo lavarse las manos y usar tapabocas.

El control en estas tres enfermedades incluye alimentación rica en frutas y vegetales, actividad física regular, por supuesto control del peso y chequeos médicos regulares para la realización de exámenes de laboratorio y toma de medicamentos de ser necesario.

Pero estas no son las únicas condiciones que lo exponen a la pandemia.

Hay mayor número de fallecimientos en personas con problemas de riñones, cáncer, fumadores y pacientes con enfermedades cardiacas, cerebrales y respiratorias.

