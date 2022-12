“Muérase tranquila”, hombre que solo detuvo golpiza a su novia cuando la creyó muerta

Jonathan Armando Medina hasta le tomó una foto al rostro de Viviana para jactarse de lo que le había hecho. Todo empezó cuando ella quiso cortar la relación.

El hombre se ofreció a acompañarla hasta su casa después de una jornada laboral y, cuando llegaron a la vivienda, la escena se tornó sangrienta.

Viviana le dijo que prefería estar sola, decisión que enfureció a Mejía. Este ingresó a la fuerza a la vivienda y la encerró en su propia habitación. Se apropió del celular para revisar sus conversaciones, lo empuñó y empezó la seguidilla de golpes que terminaron en graves laceraciones.

Uno de los golpes dejó a Viviana inconsciente. Sin embargo, cuando despertó, el sujeto seguía dándole patadas y puños en todo el cuerpo.

La mujer de 33 años se intentó defender, pero Armando estaba decidido a “acabar con esto” y le embutió la manga de una chaqueta en la boca para que nadie escuchara los gritos de auxilio.

“Me escupía la cara para que me callara. Decía que no era la primera vez que mataba a alguien”, relata Viviana aún con evidentes rastros de violencia en su rostro.

Pero las agresiones no cesaban. El sujeto “decidió tomarme una foto para que viera cómo había quedado”, dice ella. Además le robó un dinero, el celular y hasta se puso ropa de ella para poder escapar sin levantar sospechas.

Cuando creyó haber consumado el homicidio, le lanzó dos almohadas en el rostro para que “muriera tranquila”. Esto lo hizo cuando Viviana le dijo que no podía respirar por culpa del maltrato.

¿Por qué quiso poner punto final a la relación?

Después de pocos meses de noviazgo, Viviana notó que su pareja estaba mucho tiempo detrás de ella y siempre quería vigilar sus movimientos.

“Era muy depresivo y yo no quería una persona depresiva”, explica. Ella sentía que este sujeto no le iba a aportar nada para su vida, entonces tomó la decisión que él no asimiló.

Ahora las autoridades buscan a Jonathan Armando Medina Trujillo por lesiones personales y tentativa de homicidio, mientras Viviana se recupera de fracturas en el cráneo, nariz, ojos y oídos.