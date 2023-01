Muere hombre detenido en estación de Policía de Suba

La víctima fue trasladada a un hospital, pero falleció. Al parecer, ocurrió tras una riña entre reclusos. Familiares aseguran que no fueron informados.

Según explica la hermana del occiso, la institución jamás les advirtió de lo sucedido, sino que se enteraron de la situación a través de terceros.

“Me dirigí a la estación y no me dieron información. Tras pelear para que me explicaran lo sucedido, salió un policía y me dijo que me debía dirigir a la URI de Paloquemao”, dijo la mujer.

Una vez en Medicina Legal, pudieron ver que su allegado tenía signos de violencia.

El hombre, pese a tener una boleta de detención para la cárcel La Modelo, llevaba dos meses en la estación.

El comandante de Policía de Suba explicó a Noticias Caracol que en la noche del 27 de diciembre los custodios encontraron al hombre en el piso sin conciencia y de inmediato fue trasladado al hospital de esta localidad, a donde llegó sin signos de vida.

Fuentes de la investigación le aseguraron a Noticias Caracol que se presentó una riña entre detenidos en este lugar.

La Policía Nacional aseguró que esperará el informe de Medicina Legal.