Muere joven en fiesta electrónica, en Bogotá: denuncian que no había atención médica ni agua

Ricardo José Rojas Guevara, de 26 años, es el joven que murió, al parecer por una sobredosis, durante la fiesta electrónica Red Room 2 que se realizó el pasado fin de semana. Su amiga Ivanovna Helena Acosta denunció que no había personal de salud ni agua cuando ocurrió la tragedia, lo que desmiente el organizador del evento, Techno Bogotá.

Según la allegada de la víctima, el personal no les dio “ayuda inmediata para brindar una asistencia médica en cuanto él empezó con el comportamiento extraño que notamos”.

Ivanovna relató que “en medio del baile él empezó a sentirse mal. Obviamente no nos dijo nada, simplemente lo acerqué hacia mi cuerpo, sentí su temperatura, estaba sudado, ya no tenía habla, hablaba entre sus labios, no entendíamos nada”.

La asistente a la fiesta electrónica aseguró a Noticias Caracol que el personal del evento “nos confirmó que los organizadores no habían contratado ningún tipo de emergencia”.

Agregó que “hubo un momento en que se había acabado el suministro de agua, se demoró más o menos una hora en llegar el agua. La opción fue tomar agua de los lavamanos, pero la seguridad no dejaba y cortaron el suministro”.

Sin embargo, Carlos Rivera, abogado de organizador de la fiesta electrónica, informó que Tecno Bogotá “expresa que sí se encontraba el personal de logística preparado para el evento, en el cual también había las respectivas bebidas”.

“Hay llaves donde estuvo organizado el evento y en los baños siempre hubo agua (…) El personal de salud fue el que prestó primeros auxilios al joven que falleció”, añadió.

Techno Bogotá también emitió un comunicado en el que afirmó que sí había personal médico en la fiesta electrónica, así como “más agua de la suficiente para tomar”.