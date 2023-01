Muere niño de 2 años en Bogotá: padre dice que denunció maltrato y nadie lo ayudó

“Me dijeron que, si yo no veía físicamente que al niño lo golpeaban, no podían atenderme”, afirmó el hombre, que no vivía con su pequeño.

El menor fue llevado inicialmente a una clínica por su madre, quien aseguró que este se había caído en medio de un accidente.

Sin embargo, los médicos señalaron que había sospecha de politraumatismo y de maltrato infantil. Tras ser visto por un psicólogo, fue dado de alta.

Según el padre de la víctima, a los dos días volvió a ser hospitalizado.

Afirmó que la mamá del menor “no llevó al niño al Hospital de Meissen, sino que se lo entregó a unos policías motorizados en el CAI de Candelaria La Nueva”.

Recalcó que hacía meses había visto señales de presunto maltrato contra el pequeño.

“Lo había encontrado con hematomas en diferentes partes de su cuerpecito. Me dirijo a Comisaría de Familia, (…) muestro las fotos en mi celular, me dicen ellos que si yo no veo físicamente que al niño lo golpean ellos no pueden atenderme el caso”, sostuvo.

Johana Jiménez, defensora de los derechos de los niños, dijo que ante un caso como este “la institucionalidad también es culpable de la muerte” de ese pequeño.

El fiscal 415 de la unidad de vida asumió la investigación por presunto maltrato infantil.

Ni la madre de la víctima ni la clínica que le dio de alta se han pronunciado.

El año pasado, según Medicina Legal, murieron 1.129 menores en Colombia por actos de violencia o descuido.