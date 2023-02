Mueren dos jóvenes tras fiesta electrónica en Chapinero: “Nadie nos ayudó”

Autoridades investigan la muerte de dos jóvenes que habrían consumido sustancias psicoactivas horas antes de una fiesta electrónica el pasado 11 de febrero en el bar Estudio 64, en la localidad de Chapinero.

"Estaba demasiado lleno, no se podía pasar, casi no se podía mover, no había ventilación. Para ir al baño era imposible de verdad, se tomaba uno demasiado tiempo, casi no había baños y el agua costaba 10 mil pesos", declaró la mejor amiga de uno de losjóvenes muertos en la fiesta.

Ella reveló que en medio de la fiesta electrónica consumieron algunas sustancias psicoactivas.

"Sabíamos las sustancias que consumíamos, qué conllevaban, siempre lo hacíamos de una manera responsable y nunca nos extralimitábamos, él simplemente cayó. Yo pedí ayuda, yo grité, las otras personas también gritaron, nadie de logística, nadie del evento, nadie nos ayudó, nosotros mismos tuvimos que sacarlo", agregó la joven.

El individuo fue llevado a un hospital cercano, pero minutos más tarde falleció. Sin embargo, desde la Alcaldía Local de Chapinero advierten que serían dos los jóvenes que se desplomaron esa noche en el bar y que luego murieron en centros asistenciales.

"Preliminarmente, lo que se está hablando son dos personas que, según lo que se ha manifestado a través de redes sociales y unos comunicados no oficiales, es que estuvieron relacionadas con la fiesta que se realizó de forma clandestina porque no contaba con los permisos”, afirmó el alcalde local de Chapinero, Óscar Ramos.

Por su parte, la representante legal del bar estudio 64 envió un comunicado a Noticias Caracol en el que señala que el evento fue contratado con la empresa Metamorphosis Bogotá SAS y que el lugar tenía las condiciones para realizarlo.

"El establecimiento cuenta con todos los permisos de funcionamiento de acuerdo al artículo 87 del Código Nacional de Policía (...) Sabemos que esta situación genera conversaciones incómodas que se deben dar sobre la regulación al consumo de drogas y su uso responsable. No deberían darse más casos como el de este fin de semana que cobró la vida de dos jóvenes", dice dicho comunicado.

Entretanto, Julián Quintero, de Échele Cabeza y quien dio a conocer la denuncia, advierte que esto va más allá del consumo de sustancias.

"Las personas no solamente fallecen por el consumo, sino también por falta de garantías a la hora de los espacios de fiesta, porque no hay agua, no hay ventilación y servicios médicos idóneos para esto" , expresó Quintero.

El alcalde local de Chapinero señaló que, mientras avanzan las investigaciones, la Secretaría de Gobierno instauró una denuncia en la Fiscalía por el delito de homicidio culposo.