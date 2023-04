Muerte de Javier Ordóñez: esta es la responsabilidad del policía Harby Damián Rodríguez en el hecho

El 9 de septiembre de 2020, Colombia conoció unas imágenes en donde dos patrulleros de la Policía golpeaban al estudiante de derecho Javier Ordóñez en el barrio Villa Luz, noroccidente de Bogotá.

Los uniformados que participaron en la agresión fueron Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien aceptó su responsabilidad y usó el taser contra el estudiante, y Harby Damián Rodríguez, quien este viernes, 21 de abril de 2023, fue hallado culpable por las agresiones ocasionadas a Javier Ordóñez.

El papel del patrullero Rodríguez tuvo que ver con la manera en que observa a su compañero Juan Camilo Lloreda sin hacer algo al respecto, pero además por inclinarse sobre él para sujetarlo y aprovecharse de su estado de indefensión mientras se encontraba en el piso.

Pero no solo eso, su responsabilidad también recae en lo que ocurrió luego en el CAI Villa Luz, donde los policías arrastraron y golpearon al detenido, quien ya se encontraba gravemente herido. Las lesiones causadas a Javier Ordóñez ocasionaron su muerte antes de que pudiese llegar a un centro hospitalario.

El uniformado Harby Damián Rodríguez siempre negó su participación en la golpiza a Ordóñez. Así lo narró ante la Procuraduría durante su juicio disciplinario en un testimonio en el que, según él, describió el ataque que su compañero Lloreda le hizo a la víctima.

“Logro observar que lo golpea en la parte del estómago y las costillas. Cuando ingreso al baño, veo y le digo que no lo golpee, ingreso al baño, me lavo las manos y salgo del CAI... Cuando vi los hechos, le manifesté que no le golpeara”, manifestó en ese entonces el patrullero Rodríguez.

Estos hechos de abuso policial ocasionaron un estallido social en la capital del país conocido como el 9S, donde varios CAI de la Policía fueron vandalizados, más de 300 personas resultaron heridas y 13 personas murieron.

El monto de la pena contra Harby Damián Rodríguez se conocerá en junio. Por su parte, su compañero Juan Camilo lloreda ya paga una sentencia de 20 años de cárcel.

