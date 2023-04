Muerte de María Paula Munévar: ¿qué dice el secretario de Seguridad de Bogotá?

La muerte de la estudiante María Paula Munévar ha impactado a la comunidad capitalina y deja preguntas que, hasta ahora, no tienen muchas respuestas claras. La joven de 23 años fue hallada sin vida dentro de los predios de la Universidad Javeriana, después de estar casi una semana desaparecida.



Frente al caso, el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez, declaró que acompaña a la familia en este difícil momento y aseguró que, desde el primer momento, las autoridades estuvieron comprometidas con la búsqueda de la joven hasta que fue encontrada en una zona cerrada de la institución de educación superior, donde cursaba la carrera Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística.

“Yo no me voy a atrever a dar ninguna hipótesis hasta que Medicina Legal no emita el concepto que corresponde, precisamente, por el respeto a la familia”, comento Gómez.

En un comunicado, la familia de la fallecida expresó agradecimiento para quienes expresaban sus muestras de afecto y consuelo, así como quienes los ayudaron en su búsqueda.

“Rogamos comprensión y afecto para dimensionar nuestro dolor, amor infinito que nos embarga. Sentimientos que nos impiden en estos momentos abordar entrevistas, declaraciones y conversaciones sobre este lamentable hecho que nos priva de la presencia física de María Paula”, señalaron.

El secretario explicó que, para dar con la ubicación del cuerpo de María Paula Munévar, el CTI hizo una trazabilidad de cámaras donde se “identifica un vehículo de servicio público que la había dejado en ese sitio”.

A partir de ello, se desprendió todo un proceso investigativo que llevó a las autoridades a establecer la posible ubicación de la joven estudiante en la zona, a lo cual declaró que “no podría entrar más en más detalles”.

El tema de los desaparecidos es una problemática latente dentro de los colombianos. Según datos de las autoridades, en el año 2019 desaparecieron 3.788 personas, mientras que en 2020, en plena pandemia por el COVID-19, se reportaron 2.440. La cifra volvió a dispararse en 2021 con 3.339 desaparecidos y 3.692 en el 2022.

Frente a ello, el secretario Gómez comenta que en la ciudad se vienen presentando varios fenómenos relacionados con la desaparición de personas. Manifiesta que esto genera gran preocupación, por lo cual se diseñó una ruta de atención y que tanto Policía como Fiscalía cuentan con un grupo especializado para atender estos casos.

Uno de ellos es la difusión de carteles de personas en redes sociales a quienes buscan como desaparecidos. En estos casos, “nuestra responsabilidad es inicialmente iniciar toda la ruta de atención y lo hacemos, pero en varias ocasiones también encontramos que hay personas que no estaban desaparecidas, estaban en diferentes actividades”, señaló.

El funcionario hace un llamado a denunciar lo más rápido posible, ya sea en la Policía, la Fiscalía o en las Casas de Justicia disponibles para atender la comunidad. Con ello es posible obtener información de primera mano de los familiares y cercanos, además de brindar acompañamiento, “porque no solamente es ese el tema judicial”.

“Lo que sucede es que debemos entender que los familiares en su preocupación, pues inmediatamente se acercan a la Policía o a la Fiscalía a denunciar una desaparición o a través de las redes, pero en un número importante de casos estas personas aparecen. Estaban realizando alguna otra actividad o habían sido de pronto víctimas de escopolamina”, asegura Gómez.

Así como en el caso de las desapariciones, cuando se trata de hurto u otro tipo de crímenes, la denuncia es vital. Explicó que para el 2023 se planteó una estrategia integral que tiene como uno de sus ejes fundamentales la reducción del hurto en sus varias modalidades, pero especialmente la del atraco, porque esta “es la que genera mayor afectación psicológica, física de la víctima”.

Indicó que un dato relevante es que este año se ha evidenciado una disminución del 20% (unos 537 casos) en el hurto a bicicletas, el cual normalmente es un delito en alza en Bogotá.