Muerte de Samuel David: familia denuncia que solo un mes después comenzaron las investigaciones

Mientras jugaba y compartía con su familia, Samuel David Soto fue grabado por su tía en diciembre del año pasado en Popayán. Días después, la mamá del niño viajó a Bogotá para vivir con un joven de 19 años que había conocido a través de las redes sociales.

Nadie imaginaba que esa sería la última vez que volverían a compartir físicamente con el pequeño. Tiempo después, una mañana, la familia de Samuel David recibió una llamada que marcó dolorosamente sus vidas para siempre.

“Todo ocurrió el día 6 de julio del presente año, cuando mi hermana nos manda un audio diciéndonos que el niño nos había abandonado, que el niño se había acostado a dormir y no había vuelto a despertar”, afirmó Karen Muñoz, tía del menor de edad.

En esa conversación, la mamá de Samuel David le pidió a su familia no culparla a ella ni a su pareja por la muerte del bebé, que en diciembre cumpliría dos años de edad.

“ A mí no me eche la culpa ni me le echen la culpa a Joel , nosotros estamos aquí en el hospital ya nos dijeron”, le aseguró la joven madre, quien tiene 17 años, a su familia.

Han pasado más de 40 días desde que Samuel David murió y son muchas preguntas que aún no son resueltas por las autoridades: ¿cuál fue la causa de la muerte del menor? ¿Hay un responsable?

“La muerte del niño fue hace un mes y 12 días, pero las autoridades no nos han dado mayor información, los investigadores, la Policía, ni la Fiscalía, así que por eso tomé la decisión de hacer pública la noticia del niño, de tocar puertas, escribir, hasta que por fin escucharon”, afirmó Karen.

De acuerdo con los reportes médicos, el niño llegó al hospital de Kennedy con un paro cardíaco y se efectuaron maniobras de reanimación, pero, debido a la condición de gravedad del paciente, falleció.

Noticias Caracol conoció que en el reporte del hospital se advertía que el pequeño Samuel David presentaba lesiones en la cara, tórax, glúteos, la mandíbula y la región lumbar, es decir, en la espalda.

Además hay otro detalle, en la historia clínica del día 15 de mayo, es decir, casi dos meses antes de su muerte, se señala que el niño fue llevado con una fractura en el brazo derecho.

Lo que sorprendió es que fueron a la clínica solo 48 horas después de presentarse el golpe que le ocasionó la fractura.

El caso fue asumido por la unidad de vida de la Fiscalía. Fuentes de la entidad indicaron que el están en indagación y habrá que esperar si con los avances se emiten órdenes de captura. Del padrastro aún no se tiene noticia alguna.

