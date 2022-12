Mujer acusada de robo de bicicleta en Chía acababa de salir de la cárcel

Estuvo en El Buen Pastor por el delito de hurto calificado. Apareció otro hombre que la relaciona con un hurto del que fue víctima.

La mujer había recibido su boleta de salida el pasado 6 de febrero.

Solo unos días después se hizo tristemente famosa en redes sociales por un video grabado en Chía, en el que dice que devolverá una bicicleta que supuestamente se había robado a cambio de que no llamaran a la Policía.

“Significa que salió de la cárcel y siguió por su mismo camino del crimen y eso nos preocupa bastante”, dijo el secretario de Gobierno de Chía, William Tamayo.

La presunta ladrona no fue capturada porque no hay denuncia alguna en su contra, aunque el afectado dijo en su momento que iba a interponerla.

Aquí puede ver el video de la mujer:

Supuesta cómplice en robo de costosa bicicleta, cuya imagen se hizo... En las últimas horas, además, un habitante de Chía afirmó haber reconocido a la mujer tras hacerse viral el video. Según su relato, ella y dos cómplices más lo engañaron con la supuesta participación en una carrera de la Policía y terminaron llevándose su bicicleta.