Mujer asegura que fue golpeada y tirada al piso por hombre al confundirla con ladrona

Finalmente se evidenció que era un malentendido. El señalado agresor, gerente de una empresa financiera, pidió disculpas que no fueron aceptadas.

Según testigos, el individuo habría tomado por el cuello a la mujer y la habría lanzado al piso acusándola de haberle robado su billetera.

La supuesta víctima del robo era el gerente de una importante compañía financiera, quien aseguraba que había sido objeto de un hurto. En ese mismo instante, Noticias Caracol quiso preguntarle por lo que le había sucedido y esta fue su respuesta: “yo no quiero hablar con ustedes”.

Minutos después las autoridades intervinieron y al requisar a la presunta ladrona esta resultó ser una contratista del Ministerio de Cultura.

La mujer puso una denuncia en la URI por lesiones personales e injuria y calumnia.

Este martes Noticias Caracol estuvo en la empresa donde trabaja el alto ejecutivo para conocer su opinión de lo que ocurrió con su billetera, pero no obtuvimos su respuesta.

Hacia el mediodía, el empresario visitó el Ministerio de Cultura para ofrecerle disculpas a la funcionaria agredida.

Nuevamente, Noticias Caracol quiso conocer su opinión sobre el hecho pero esto respondió: “yo voy a hablar con ella y no con ustedes”.

La contratista del Ministerio, quien grabó la reunión con su celular, no aceptó las excusas.

“Me dijo que su billetera había aparecido y que perdón, pero no acepté, el me golpeó y me tiró al piso”, indica Marisol Contreras.

