Mujer denuncia acoso sexual y laboral en Koaj: ¿qué responde la empresa?

En redes sociales se viralizó una denuncia en contra de un trabajador de la empresa Koaj, relacionada con un presunto caso de acoso sexual y laboral al interior de una de las tiendas en Bogotá. La acusación va dirigida, específicamente, contra el gerente de una sucursal.

Juanita Camila Pérez fue la persona que reveló este caso. La joven expresó en su cuenta de Instagram que había sido víctima de acoso sexual por parte del gerente de la tienda Koaj ubicada en el centro comercial Gran Bosa Plaza.

“Este gerente me humillaba, no me dejaba ir al baño, me trataba mal, todo el tiempo amenazaba con despedirme, me gritaba y me decía cosas horribles”, dijo Juanita en su publicación.

Agregó: "Me trataba de coger con el brazo para así con sus manos poder tocarme los senos de la manera más asquerosa y yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como buen abusador solo se reía".

Tras conocerse el caso de Juanita, otras personas que presuntamente habían sido víctimas de largas jornadas laborales, maltrato físico y otros tipos de violación a los derechos del trabajador por parte de funcionarios de Koaj se pronunciaron en redes sociales.

¿Qué respondió Koaj ante las denuncias?

Koaj Permoda emitió un comunicado a través de las historias de Instagram, y sostuvo que ya se habían iniciado las investigaciones, pero que no se lograron concluir en ese momento. La empresa aseguró que debido a las denuncias en redes sociales se volverían a tomar cartas en el asunto.

"Se inició la revisión de los casos, de los procesos internos que se sufrieron en su momento y de las acciones que vamos a implementar. Hemos identificado que ambas situaciones fueron atendidas de acuerdo con nuestros procedimientos y reglamento interno de trabajo, sin embargo, no fue posible concluirlos, ya que situaciones personales de los involucrados suspendieron el normal desarrollo del proceso", dijo la empresa.

Tomada de Instagram @koajpermoda

La respuesta de Koaj Permoda no fue bien recibida en redes sociales, muchos aseguraron que dichas denuncias no fueron presentadas a las autoridades para proceder con la investigación.

