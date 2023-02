Mujer denuncia que fue abusada por huéspedes de un reconocido hotel en Bogotá

Una mujer denunció que fue abusada por huéspedes de un hotel en el norte Bogotá. La víctima, que había llegado al sitio para reunirse con uno de ellos, afirmó que la amenazaron con cuchillos y un arma de fuego.

El hecho se registró “un domingo a las diez de la mañana”.

“Yo llegué al hotel, me anuncié normal, como cuando uno va a seguir a una habitación, pero a mí nunca me pidieron documento. No lo vi relevante, subí de una a la habitación, igual sabía que estaba en un hotel reconocido, que nada me iba a pasar”, relató.

“Cuando entro a la habitación, a los diez minutos entro al baño y en el baño pasa todo”, afirmó la mujer que dijo haber sido abusada por huéspedes de un hotel.

En el sitio apareció “otro tipo que creo estaba escondido, sacan cuchillos, me ponen un cuchillo en el cuello, el otro hombre me intimida con una pistola con silenciador -porque tenía un tubo largo- y empiezan a atacarme, empiezan a decirme que les colabore, que si grito, que si digo algo me van a matar, que los del hotel son cómplices de ellos, entonces que nada van a hacer por mí”.

Los señalados abusadores, continuó diciendo la víctima, “entraron con mi celular, mi bolso, me pedían la clave del celular, que les diera la clave del Nequi, de todas las aplicaciones”.

“Los dos hombres amenazaban con que me iban a matar si no les colaboraba, yo llevaba una camioneta y también se la iban a llevar”, agregó en su relato.

La mujer abusada por huéspedes de un hotel cree que “había una tercera persona abajo que los estaba esperando, porque ellos todo el tiempo tenían comunicación con alguien”.

“Se llevaron mis joyas, mi celular, todo el tiempo me presionaban para que les diera información de mis datos”, relató. Sin embargo, dice no entender por qué no se llevaron su camioneta, “porque ya tenían las llaves”.

La mujer abusada por huéspedes en un hotel dijo que los hombres que la atacaron llevaban un datáfono y “pasaron mis tarjetas de crédito”.

“Cuando ellos decidieron irse me dejaron secuestrada, encerrada dentro del baño de la habitación. Tuve que golpear muy duro la puerta para que subieran los del mismo hotel a sacarme del baño”, reveló.

Jhon Fajardo, representante de víctimas, informó que la denuncia fue instaurada formalmente ante la Fiscalía General de la Nación.

El hotel donde se produjo el hecho entregó videos de las cámaras de vigilancia para establecer la identidad de los señalados abusadores, que deberían responder por los “delitos de secuestro simple, acto sexual violento que sucedió dentro de las instalaciones del hotel y hurto agravado y calificado”, indicó Fajardo.

