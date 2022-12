Mujer denuncia que hombre de 30 años secuestró, golpeó y abusó a su hija de 13 años

De acuerdo con la madre, el agresor esperó a la niña a la salida del colegio. Durante 17 días la menor permaneció en poder del sujeto.

“He tenido que andar por el CAI de Santa Librada, el de Bosa La Estación y Bosa San José, ahora vengo aquí a la URI a poner un denuncio por el abuso a mi hija y secuestro. Esta es la hora y aún no me han atendido”, dijo la madre de la niña abusada.

“Mi hija manifiesta que salía del colegio y que un tipo de 30 años la espero, ya sabía dónde cogía el bus y la invito a tomarse un jugo. Luego la subió a un carro y la paseó por los hoteles del Tunal. Al ver que no la dejaban entrar, optó por llevársela para la casa y allá hizo y deshizo con ella. Mi hija manifiesta que la golpeó y abuso de ella”, añadió la señora.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó lo ocurrido y pidió apoyo a las autoridades para establecer castigos ejemplarizantes.