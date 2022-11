Una mujer denuncia que su expareja le está enviando amenazas desde la cárcel La Modelo de Bogotá: “Me dice que apenas salga de permiso me va a matar a mí y a mis hijas”.



Afirma la víctima que desde el centro penitenciario accede a perfiles de Facebook falsos en los que “pone fotos mías diciendo cosas mías, como que yo hago trabajos sexuales y todas esas cosas”, todo con el objetivo de dañar su imagen.

Ya son cinco denuncias que han interpuesto, pero lo único que hacen las instancias judiciales es acumular todo a un proceso.

Muy preocupada por la situación está la abogada de la víctima, Nohelia Cruz, quien expresó: “Me toca acudir al juez de ejecución de penas para que me informe cuándo me va a dar ese permiso para yo poder avisar a las víctimas que se escondan, para no dejarse matar”.

