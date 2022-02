Mujer denunció a su propio hermano por maltratos a su cuñada y sobrinos en Bogotá

Geidy Cardona denunció a su propio hermano por violencia intrafamiliar. Con crudeza, relata los reiterados maltratos en contra de su cuñada.

"En este caso prima el bienestar de mi cuñada y de mis sobrinos, los cuales son menores de edad", aseguró.

En un video publicado en redes sociales, Geidy cuenta cómo las brutales golpizas han hecho que su cuñada haya estado varias veces en Medicina Legal, entre ellas, una vez con el tabique partido y otra, con un golpe en un ojo que por poco pierde.

“Le dice que la va apuñalar, que va abrir las llaves del gas y va aprender la casa, que le va a rociar gasolina”, declaró Geidy Cardona.

Noticias Caracol habló con la víctima de este hecho, quien pidió la protección de su identidad por su seguridad y la de sus hijos.

“Me siento perseguida, me siento asustada, ya no sé qué más hacer, a quién acudir, pues este señor está cada vez más enfermo de la cabeza”, dijo.

Geidy asegura que, a pesar de las denuncias, medidas de protección y un proceso legal en contra de su hermano, la actuación de las autoridades es deficiente.

“Después de ella tener tantos procesos, no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que la última audiencia se haya realizado en noviembre y la otra sea hasta junio?”, cuestionó.

Según datos del Distrito, en enero de 2022 se registraron 1.605 hechos de violencia intrafamiliar. La secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez Franco, afirma que ya se pusieron en contacto con la víctima.

“Para ofrecerle nuestros servicios, en particular, la asignación de una abogada para llevar su caso a la justicia, pues efectivamente es un caso de alta complejidad”, aseguró la funcionaria.

Geidy les pide a las autoridades que actúen de una vez por todas, pues afirma que la vida de su cuñada y sus sobrinos corre peligro.

La Corporación Sisma Mujer, una organización que trabaja por el empoderamiento de cientos de mujeres con asesorías en este tipo de casos, reportó que cada 19 minutos en promedio una mujer es víctima de violencia por parte de su pareja o expareja.

Líneas de atención de violencia contra la mujer

Si usted es testigo de algún hecho relacionado con violencia contra las mujeres o la población infantil, comuníquese con estas líneas:

Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. Página web: https://caivirtual.policia.gov.co/

Línea de emergencia 123

Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137. WhatsApp: 3007551846. Correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Agencia Mujer en Medellín (24 horas). Línea de Atención Psicojurídica para mujeres víctimas o en riesgo de violencia 604 385 55 51. WhatsApp: 3214677071 o 30053192872. Correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación