Mujer en Soacha era golpeada y torturada por su pareja: "Cogió un encendedor y me quemó el pelo"

En Soacha, la Policía rescató a una mujer que era brutalmente golpeada y torturada por su pareja sentimental justo cuando ocurría el temblor de magnitud 6,1. Los gritos de auxilio de la víctima hicieron que una vecina alertara a las autoridades.



El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Ciudad Latina, en Soacha, y la señora se recupera de las lesiones en un centro asistencial del municipio. La Policía llegó al lugar justo cuando el sujeto la agredía.

“Me golpeaba en la cara, me daba puños, me daba patadas. Cogió un palo de escoba y me pegó en la espalda con una correa, con la chapa me pegó en la cabeza. Me cogió del pelo, cogió un encendedor y me quemó el pelo”, dijo la víctima, entre lágrimas.

Como si no fuera suficiente, ella narró que el agresor, en medio de un ataque de celos, sacó un cuchillo “y me daba puntazos en la pierna. Me encerró en la habitación y ahí fue cuando la Policía llegó”.



“No sé cómo abrieron porque tenía seguro. Entraron y rompieron un vidrio de la puerta de la escalera. Cuando ingresaron, lo único que (el agresor) me dijo fue: ‘Ay, hágame favor y dice que yo no le hice eso, yo no quiero ir a la cárcel’”, concluyó la víctima.

"Un hecho muy grave en contra de su vida y su integridad. Se presentó en el municipio de Soacha, sector de Ciudad latina. Gracias a la rápida información de la comunidad, gracias a que se dieron cuenta de que esta mujer estaba siendo víctima de diferentes torturas y agresiones por parte de su compañero sentimental, nuestros cuadrantes de la estación de Policía Compartir reaccionan e ingresan de manera inmediata a salvarle, era una potencial víctima de feminicidio”, enfatizó el coronel Diego Vásquez, comandante de Policía de Soacha.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320