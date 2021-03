Mujer enfrentó a desconocido que le dijo obscenidades en la calle: "nos tienen que respetar”

Eliana Muñoz denunció haber sido víctima de comentarios morbosos y palabras ofensivas por parte de un sujeto, que se encontraba con un grupo de compañeros, en una calle de Bogotá.

En compañía de las autoridades, la mujer enfrentó al sujeto. “Con ese comentario me dañaron psicológicamente porque eso está mal dicho en la calle, que tú te bajes de tu carro tranquila y te digan eso cuando hay un grupo de hombres parados en una esquina”, le dijo.

La Policía le impuso un comparendo a este hombre por “perpetrar, permitir o inducir abusos o maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en lugar público o privado, incluido su lugar de trabajo".

Pese a que el sujeto insistió en que los piropos morbosos fueron algo normal, la mujer intentó hacerlo entrar en razón: “quiero dejar un precedente porque no quiero que eso le pase a ninguna mujer, para que aprendas, para que de aquí en adelante no pase esto, para que respetes, porque tú tienes hermanas, mamá, novia, amigas”.

Tras recibir el comparendo, el hombre accedió a pedir disculpas y el hecho terminó en un acto de reconciliación, sumado a una reflexión.

En diálogo con Noticias Caracol, Eliana contó qué la motivó a no quedarse callada: “me dijo que quería hacerme mil cosas y eso me afectó demasiado. Me llené de valor y dije que debía dejar un precedente (…) el mensaje es que esto no puede seguir ocurriendo, podemos estar seguras en las calles y nos tienen que respetar”.

Siete de cada diez mujeres en Bogotá aseguran haber sido víctimas de este tipo de situaciones al menos una vez en su vida.

Mujeres, no están solas. Estas son las líneas de denuncia para violencia sexual o intrafamiliar:

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320