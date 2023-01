Mujer fue secuestrada en su propio local por delincuente que se llevó $4.000.000

El hombre, que haría parte de una banda, esperó afuera del establecimiento y luego la intimidó con arma blanca. Sucedió en barrio Pastranita de Bogotá.

“Llegué a las 8:00 a.m. a abrir cuando fui interceptada por un sujeto con arma blanca. Me entró al local, me encerró en el baño, me amordazó y se llevó el dinero que había”, cuenta la víctima.

Y agrega: “Lastimosamente en el barrio se han presentado diferentes hurtos, han desocupado una papelería, se han robado autos, han desocupado casas”.

Testigos aseguran que los delincuentes son una pareja de origen venezolano.

Autoridades dicen tenerlos identificados y estar tras su pista.