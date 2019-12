A mujer la empujaron en Transmilenio y ahora está postrada en una cama

“Nadie me ayudó, la gente es muy insensible”, cuenta Adriana Rodríguez al recordar el accidente que sufrió cuando se iba a subir a un articulado.

Este es su relato: “Yo iba para el trabajo a las 4:40 a.m. Cuando iba a abordar el Transmilenio queda un espacio grande entre el vagón y el articulado. Yo metí el pie, cuando fui a sacarlo, la gente no dejó que yo sacara el pie. De una vez me mandaron encima, yo caí en las manos y me partieron la tibia y el peroné, me partieron la pierna”.

Dice que, pese a los gritos de dolor, nadie le prestó atención en la estación San Mateo, en Soacha.

Adriana logró que recomponerse, pero minutos después perdió la conciencia.

Ahora se recupera en su casa, donde tuvo que adaptar un sofá cama en la sala pues tiene problemas para movilizarse. Se estima que tardará cuatro meses en recuperarse.

Adriana, quien cuenta su historia para que estos casos no se repitan, reconoce que falta mucha cultura ciudadana.