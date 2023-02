Mujer que cayó por hueco de puente peatonal tiene serias fracturas: “Gracias a Dios estoy con vida”

Un grave accidente se produjo este jueves en un puente peatonal en cercanías de la estación Paloquemao de Transmilenio , en el centro de Bogotá. María García, una ciudadana que transitaba por allí, cayó por el hueco que quedó luego de que antisociales se robaran varias láminas que recubren la estructura.

La víctima se precipitó al vacío desde una altura de aproximadamente 3 metros y sufrió delicadas fracturas. Según el reporte médico, tiene fracturas en cadera y clavícula que le impiden moverse.

La mujer que cayó por el puente peatonal, de 35 años, está a la espera de una cirugía y debe enfrentarse a una larga recuperación.

Ella pidió ayuda en Noticias Caracol pues, cuenta, no puede trabajar y es el sustento de su hogar.

Publicidad

“Yo me siento muy mal, no me puedo mover, fue un golpe muy duro, gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo para que me colaboren porque tengo que estar mes y medio en reposo. No puedo trabajar y de eso yo sustento mi hogar y necesito un apoyo”, expresó María García.

Además, hizo un llamado a las autoridades de Bogotá y de Transmilenio, pues cree que el lugar es una trampa mortal para cientos de personas que pasan por allí cada día, incluidos niños.

“Más adelante puede pasar con otras personas, niños, es una falta de responsabilidad”, expresó.

Publicidad

Ciudadanos se quejan por la demora para reparar los puentes peatonales de Transmilenio

Si bien es cierto que son delincuentes quienes roban las láminas de piso de Transmilenio para luego venderlas, los ciudadanos se quejan de la demora de las autoridades para reponerlas y reparar el puente, lo que se constituye en un serio riesgo para la ciudadanía.

Noticias Caracol pudo comprobar en el lugar del incidente que el hueco era de grandes dimensiones y que por dos días los transeúntes tuvieron que hacer maromas para poder pasar por allí.

De hecho, personas con discapacidad tuvieron que ser cargadas para poder llegar al otro lado. Con consiguiente riesgo para todos.

Las láminas que causaron la caída del puente peatonal de la mujer ya fueron reemplazadas.



Todo esto se da luego de que el IDU anunciara, hace menos de un mes, una inversión de más de 3.500 millones de pesos para cambiar estas láminas de aluminio por unas de polipropileno.