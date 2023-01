“Falleció sin poder hacer algo por ella”: hija de mujer que murió esperando UCI en Bogotá

Maria Hincapié, 79 años, requería como decenas de personas en Bogotá una UCI; sin embargo, la clínica adonde fue trasladada no tenía disponibilidad y finalmente falleció.

Su hija Claudia Moreno relató el drama que ha vivido su familia desde el momento en que su mamá fue internada hasta recibir la noticia de su muerte.

“Mi madre tiene complicaciones, llegamos a la Clínica de Occidente, el tema se complica estando allá y realmente no pudimos saber qué es lo que sucedió porque no había acceso hacia los pacientes de nosotros como familiares”, cuenta.

De acuerdo con el reporte de la clínica, doña María “se encontraba en trámite de remisión para manejo de UCI por no disponibilidad de camas en la institución, no disponibilidad de ventiladores, por lo que no se inicia maniobras de reanimación avanzada, ya que no hay forma de garantizar vía aérea permanente ventilación con dispositivo tipo ambu, no aporta volúmenes suficientes para garantizar expansibilidad y oxigenación adecuada, declarando el fallecimiento”.

Desde su ingreso todo fue confusión para su familia que asegura haber recibido muy poca información sobre la condición de su madre.

“La dejan en un corredor porque no hay dónde ubicarla, donde no se le permitió a un familiar poder revisar y no había acomodación en ningún lado, pero tampoco fui informada”, afirma Claudia.

La mujer dice que supo en último momento que no había adónde remitir a su mamá “y cuando ya conozco es el momento en que determinan que falleció sin poder hacer algo por ella”.

El drama dice no termina ahí, puesto que aún esperan por recibir las cenizas de María para hacer las exequias.

“Fue un tema traumático, además no se vuelve a ver, la recoge un carro funerario y te dicen que en 20 días te entregan las cenizas, es un doble proceso. En este momento no sabemos cuáles son las condiciones, solamente llame y espere que le digamos que día la recoge”, exclama.

Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, alrededor de 500 personas esperan por una UCI en Bogotá.