Mujer que recibió casa gratis del Gobierno se encontró con que el inmueble ya estaba habitado

Afirma que lleva 16 meses exigiendo que le den una solución. Los inquilinos de su vivienda dicen que han pedido respuesta del Minvivienda pero no ha hecho nada.

Quienes viven en la casa de Martha Cecilia Medina Buitrago, sostienen ser desplazados y que el inmueble les fue entregado por la Fiduciaria de Bogotá, versión desmentida por la entidad.

Señalan también que la propietaria ha ingresado a la fuerza al apartamento y ha arrojado sus pertenencias por las escaleras.

Martha Cecilia, entretanto, dice vivir en “arriendo, no puedo trabajar porque estoy siempre haciendo diligencias” para intentar vivir en su propia casa.

“El decir de ellos es que el Ministerio de Vivienda les entregó ese apartamento, pero no tienen un documento y yo tengo todos los papeles al día”, recalcó.