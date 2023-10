Mujer que se depiló en un bus de Transmilenio recibió tremendo regalo: ¿de qué se trata?

Una mujer que se hizo viral en las redes sociales por depilarse las piernas con cera en un bus de TransMilenio recibió un inesperado regalo de una empresa de transporte.



En el video se ve a la pasajera muy tranquila, hablando por celular y depilándose las piernas con unas bandas de cera, mientras los demás usuarios la observan con asombro y desaprobación. Junto a ella pasa un joven que acababa de cantar en el bus pidiendo monedas y exclamando “no lo puedo creer”, aunque no es claro si es por la escena que ve o porque no ha recibido mucho dinero tras su presentación.

Acto seguido, una señora expresa “qué asco”, a lo que la mujer que se depila le contesta: “Si no le gusta coja un picap”. El video se hizo famoso y generó todo tipo de comentarios, desde los que felicitaban a la pasajera por su ingenio y aprovechamiento del tiempo, hasta los que la criticaban por su falta de higiene y respeto por el espacio público.

#Viral | ¡Asqueroso! Un video viral ha causado indignación entre los usuarios, cuando una mujer se depila las piernas en #Transmilenio y desafía a los pasajeros que observan sorprendidos y molestos, respondiendo que si no les gusta que usen picap.😱🥴



¿Qué opina de este acto?🤔 pic.twitter.com/LI1ruyQgDo — NOTICIAS RPTV (@NoticiasRPTV) October 23, 2023

“Pronto así, si Dios permite”, “La amo, quiero que sea mi amiga”, “Mi nueva actitud de ahora en adelante”, “No es el espacio, cada cosa en su lugar, aprendan a vivir en sociedad”, “Definitivamente no pasaron por normas de urbanidad. Aunque sea tener el mínimo respeto por quienes están al lado en el bus de Transmilenio. Eso no se hace simplemente porque no es el lugar, así como no se habla duro o no se pone música duro o no se cortan las uñas en transporte público” y “Qué asco. Hay lugares pa’ todo, no exageren con eso de ser diferentes”, fueron algunos comentarios en redes sociales.



Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la mujer recibiera seis meses de transporte gratis por parte de una aplicación de motos, la cual se enteró de su caso y decidió "premiarla por su ocurrencia".

"Nos encantó tu respuesta en el video viral donde te depilas las piernas en TransMilenio. Queremos reconocer tu actitud divertida y auténtica y por eso te regalamos seis meses de transporte gratis para que te movilices por Bogotá como quieras", expresó una funcionaria de la empresa de motos.