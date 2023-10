Mujer saltó de un bus de Transmilenio en movimiento y "salió viva de milagro"

En la tarde del sábado 21 de octubre de 2023, una mujer protagonizó un acto de imprudencia al saltar de un bus de Transmilenio en movimiento. El hecho ocurrió en la troncal de las Américas, a la altura de la estación Ricaurte, en Bogotá.



La mujer, cuya identidad no se ha revelado, abrió una de las puertas del articulado y se lanzó al pavimento, quedando tendida en el suelo. Según testigos, la mujer estaba alterada y gritaba frases incoherentes antes de saltar.

En un video que circula en redes sociales se observa a la mujer en el piso siendo auxiliada por dos obreros que estaban en la zona. También se ve a otra usuaria, que al parecer era amiga de la joven, bajarse del bus de Transmilenio y acercarse a ella.

Minutos después, la joven que saltó logró levantarse y al parecer no sufrió heridas graves.

Las autoridades investigan las causas que llevaron a la mujer a cometer esta imprudencia, que pudo haberle costado la vida o causado un accidente mayor. Lo cierto es que en redes sociales calificaron como “milagro” el hecho de que la joven saliera ilesa.

“Esa muchacha está viva de milagro”, “¿Será que saltó porque la iban a robar en el Transmilenio?”, “Pobre china, quién sabe qué cosas estarán pasando en su vida” y “Quizás se pasó de paradero y se afanó”, fueron algunos comentarios en redes sociales.



Otros hechos en Transmilenio

En otras noticias, una mujer que se depila en un bus de Transmilenio, en Bogotá, ha generado reacciones encontradas entre los usuarios que han visto el video, que ya cuenta con cerca de un millón de reproducciones.

En las imágenes se ve a la protagonista de la historia que, mientras habla por celular, se pone bandas depilatorias en las piernas. Junto a ella pasa un joven que acababa de cantar en el bus pidiendo monedas y exclamando “no lo puedo creer”, aunque no es claro si es por la escena que ve o porque no ha recibido mucho dinero tras su presentación.

Acto seguido, una mujer expresa “qué asco”, a lo que la señora que se depila le contesta: “Si no le gusta coja un picap”.

la amo tanto ella fue tan real por esto pic.twitter.com/xqoOsX5KjF — kick me under the table all u want (@sqamia) October 21, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos se solidarizaron con la pasajera, afirmando “pronto así, si Dios permite”; “La amo, quiero que sea mi amiga”, o “Mi nueva actitud de ahora en adelante”.

Pero fueron más los que cuestionaron a la mujer que se depiló, asegurando que el Transmilenio “no es el espacio, cada cosa en su lugar, aprendan a vivir en sociedad”; “Definitivamente no pasaron por normas de urbanidad. Aunque sea tener el mínimo respeto por quienes están al lado. Eso no se hace simplemente porque no es el lugar, así como no se habla duro o no se pone música duro o no se cortan las uñas en transporte público”, y “Qué asco. Hay lugares pa’ todo, no exageren con eso de ser diferentes”, entre otros.