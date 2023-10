Mujer se depila en un bus de Transmilenio y causa controversia en redes sociales

Una mujer que se depila en un bus de Transmilenio, en Bogotá, ha generado reacciones encontradas entre los usuarios que han visto el video que ya cuenta con cerca de un millón de reproducciones.



En las imágenes se ve a la protagonista de la historia que, mientras habla por celular, se pone bandas depilatorias en las piernas. Junto a ella pasa un joven que acababa de cantar en el bus pidiendo monedas y exclamando “no lo puedo creer”, aunque no es claro si es por la escena que ve o porque no ha recibido mucho dinero tras su presentación.

Acto seguido, una mujer expresa “qué asco”, a lo que la señora que se depila le contesta: “Si no le gusta coja un picap”.

la amo tanto ella fue tan real por esto pic.twitter.com/xqoOsX5KjF — kick me under the table all u want (@sqamia) October 21, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar y algunos se solidarizaron con la pasajera, afirmando “pronto así, si Dios permite”; “La amo, quiero que sea mi amiga”, o “Mi nueva actitud de ahora en adelante”.

Pero fueron más los que cuestionaron a la mujer que se depiló, asegurando que el Transmilenio “no es el espacio, cada cosa en su lugar, aprendan a vivir en sociedad”; “Definitivamente no pasaron por normas de urbanidad. Aunque sea tener el mínimo respeto por quienes están al lado. Eso no se hace simplemente porque no es el lugar, así como no se habla duro o no se pone música duro o no se cortan las uñas en transporte público”, y “Qué asco. Hay lugares pa’ todo, no exageren con eso de ser diferentes”, entre otros.

Un usuario del sistema de transporte también habló del tema, pero para preguntar “¿en qué buses pasa eso? En los Transmilenio que yo me monto no sucede nada interesante 😪”.



Y es que en más de una ocasión se han visto cosas insólitas en el sistema de transporte de Bogotá. Es el caso de un par de hombres que, como si estuvieran en un bar, compartían una botella de aguardiente. O la vez que un pato era transportado por un usuario en el bus, sentado como un pasajero más.