Mujer se enteró por redes sociales de que el amor de su vida murió durante desmanes en Bogotá

Siete personas muertas y decenas de heridos dejaron los desmanes de las últimas horas en Bogotá y Soacha.

Una joven estudiante de 18 años, un mensajero de 25, un menor de edad en Usaquén, otra persona en Ciudad Bolívar y un hombre frente al CAI del Verbenal fueron las víctimas mortales en la capital del país.

En La Gaitana de Suba, un padre se enteró que su hija, que iba con su mejor amiga a pasar una gran noche de película, terminó muerta en un centro médico.

“Salió a cenar a pasar con su amiga, cerca, a dos barrios que vive. Yo no le vi ningún problema, yo le dije: listo, amor, pilas, porque ese barrio es como pesado, pero no hay problema, igual ya lo había hecho antes. Y oh, sorpresa, cuando me llaman de una forma cortante y me dicen: su hija acaba de recibir un balazo en la cabeza, me dieron la noticia y lamentablemente me la mataron”, relató Harold Rodríguez, madre de joven muerta durante los desmanes.

Una bala perdida la impactó, su amiga sin pensar en lo que había ocurrido la llevó al Centro de Atención Prioritaria en Salud cercano, donde llegó sin signos vitales.

“Me la mataron, me la mataron de un tiro, una bala perdida, pero directo al corazón. No sé, se ensañaron, ahí yo pienso que no fue bala como tal perdida. El hecho fue que se desplomó y llegó acá al hospital sin signos vitales”, narró Rodríguez.

Investigan quién acabó con la vida de la joven que deja un gran vacío para sus padres, pero sobre todo para su hermanita de 10 años.

Otro de los crímenes ocurrió en El Rincón, en un video se escuchan los disparos y el joven mensajero que cayó herido. Su esposa se enteró a través de redes sociales que el amor de su vida estaba muerto.

“Que se haga justicia, que esto no quede impune, hoy fue mi esposo, el papá de mi hija, mañana puede ser el de cualquier otra persona. Que se haga justicia”, clamó entre lágrimas y visiblemente afectada Dayana Vargas, esposa de hombre muerto durante los desmanes.

En el barrio Verbenal, en medio de un choque con los policías otro hombre resultó gravemente herido; la comunidad trató de auxiliarlo, pero en el momento en que pensaron llevarlo a un centro médico se percataron que estaba sin signos vitales.

En Usaquén también murió un menor de edad en confusos hechos.

Además, investigan lo ocurrido en Ciudad Bolívar, donde otra persona falleció por una bala perdida.