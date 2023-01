Mujer vino a Colombia para hacerse una cirugía plástica y no despertó de la operación

Sandra Melo, de 45 años, fue intervenida el 12 de junio y falleció cinco días después. Familia denuncia errores de la clínica. La institución se defiende.

La mujer, que residía en Los Ángeles, California, llegó a finales de mayo a pasar vacaciones. Estuvo en Santa Marta, el Eje Cafetero y después decidió someterse a la cirugía en Bogotá.

Tras su muerte, su familia denuncia que no ha podido tener acceso a la historia clínica.

“Incluso yendo con policía me ponen un poco de peros, que yo simplemente no puedo solicitar eso, incluso me dicen que la única que puede solicitar esa historia clínica es mi mamá”, afirma el hijo de la mujer, Mauro Sebastián.

Por su parte, la Clínica Colombiana de Especialistas, institución estética donde se realizó el procedimiento, señaló que se trató de un hecho aislado y que de 2.500 tratamientos que se han realizado en ese lugar, este es el primero deceso.

Asimismo, Asdrúbal Guerra, vocero de la clínica, informó que la muerte se produjo por “un efecto adverso de la anestesia, es la versión que da el anestesiólogo. Esto no fue un procedimiento erróneo, como lo están diciendo los familiares, y nunca hubo complicaciones, eso científicamente está demostrado y está en el informe que se le pasó a Medicina Legal”.

La Secretaría de Salud de Bogotá ha recibido 320 quejas de procedimientos estéticos mal hechos, es decir que al día al menos dos personas se hacen una intervención estética con efectos negativos.