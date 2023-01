“Mujeres también atracan”: piden que se extienda restricción de parrillero a más sectores de Bogotá

Tras decisión del Distrito de prorrogar por tres meses más la medida, capitalinos aseguran que los robos persisten y exigen que se regulen otras zonas.

De insuficiente califican algunos ciudadanos la medida, que rige en el perímetro comprendido entre la avenida Primero de Mayo y la calle 100, y entre avenida carrera 68 y los cerros orientales.

“Debería extenderse a las mujeres, ellas también atracan y matan”, dice Fabio Romero, habitante de la localidad de Bosa.

Concejales, por su parte, anunciaron que le harán control político a la disposición.

“Los ladrones no se sienten intimidados por esta medida. Lo único que lograron fue cambiar el medio en que se transportan” asegura David Ballén.

Según la administración, los hurtos a personas cometidos bajo esta modalidad se redujeron un 27,5% y a celulares un 30%. El alcalde mayor, Enrique Peñalosa, afirma que sí está funcionando.

“Nosotros tratamos de hacer lo mejor para los ciudadanos, es lo que buscamos. Nosotros no buscamos molestar a nadie, buscamos que todos los ciudadanos estén lo mejor” asegura Peñalosa.

La medida, que restringe la movilidad de parrillero hombre mayor de 14 años, estará vigente hasta el próximo 2 de agosto. Aunque la Alcaldía no ha confirmado si será extendida a otros sectores, tampoco lo descartan.

