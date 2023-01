Multado por pisar a un policía: nuevo enfrentamiento entre uniformado y funcionario en TM

Pablo Beltrán, de Recaudo Bogotá, dice que lo hizo sin intención al evitar que una mujer se colara. Policía Metropolitana tiene otra versión de lo ocurrido.

El funcionario dice que el uniformado le pidió su documento de identidad y luego inició el proceso del comparendo.

“Me dice: ‘Lo voy a mandar 48 horas de UPJ para que aprenda a respetar’. Pues yo le paso la cédula, si el aduce que en ese momento me tuvo que pedir tres veces la identificación fue en ese lapso de tiempo”, asegura Beltrán.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá tiene otra versión de lo sucedido.

“Se pudo evidenciar que esta situación no fue de esta manera. No hubo ninguna situación tanto del funcionario de Recaudo como el del Policía, no hubo palabras soeces de los dos”, explica la coronel Liliana Rodríguez, comandante de Policía de Transmilenio.

Y agregó que “hay que aclarar que Recaudo Bogotá y la Policía Metropolitana de Transmilenio llevan un trabajo conjunto armonioso”.

El técnico de Recaudo Bogotá recibió una multa tipo 4 por obstaculizar y resistirse al procedimiento de identificación ante las autoridades y que equivale a aproximadamente a 900.000 pesos.