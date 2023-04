Multas por revisión tecnomecánica registran un aumento de más de 200% en Bogotá

Ojo conductores en Bogotá porque desde este año las cámaras salvavidas están tomando la evasión de la revisión tecnomecánica y hay olvidadizos a quienes les han puesto hasta cinco fotomultas en un mismo día.

“Realmente olvidé cuándo era la fecha que tenía que hacer la revisión y me encuentro con que tengo ahora tres comparendos, según tengo entendido son más de dos millones de pesos, algo que me va a afectar mucho. Cuando voy a revisar los documentos y veo que la revisión está vencida, entonces inmediatamente acudo al CDA para realizarla”, aseguró un conductor afectado.

El incremento en esta infracción es superior al 200%.

“Según cifras de la Secretaría de Movilidad, en un 270% en este primer trimestre”, señaló Christian Pinzón, representante de CDA.

Publicidad

Entretanto, en medio del proceso de impugnación de comparendos y fotomultas, abundan las quejas, pero la mayoría por las pruebas de las infracciones.

“Un porcentaje muy alto es injusto, porque la Secretaría de Movilidad dice que para poner el comparendo tiene que demostrar las pruebas y los agentes no tienen el debido proceso de cómo demostrar la infracción”, aseguró Pablo Hernández, motociclista.

“Iba manejando y en ese tiempo yo no tenía ni carro, ni sé manejar, hasta ahora que voy a hacer un traspaso”, señaló Carlos Julio, conductor.

Publicidad

Para algunos conductores, las pruebas deben ser tan certeras que no ameriten ni siquiera un proceso de impugnación.

“Uno necesita traer las pruebas y demostrar que uno es inocente porque el juicio de ellos es el agente y el agente también se puede equivocar”, dijo Pablo Hernández.

Últimamente, a muchos ciudadanos además se les han estado acumulando los fotocomparendos.

“Tengo cinco comparendos en la avenida carrera 30, algunos de ellos que he visto y no está la señalización”, manifestó Andrés Velandia, conductor.

Publicidad

Y cuando se percatan de ello, la deuda es enorme.

“No me había dado cuenta, me di cuenta por uno que me hicieron manual, ingresé a la página y tengo todos esos partes, son a 500 mil pesos, 2 millones y medio de pesos, pero nunca me llegó el correo ni nada”, afirmó Andrés Velandia.

Las autoridades recuerdan que los propietarios de vehículos deben actualizar frecuentemente los datos en el RUNT para que las notificaciones sean más rápidas y se eviten este tipo de dolores de cabeza.