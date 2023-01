Multitudinario canto por Colombia: la música marcó el ritmo de una nueva jornada del paro nacional

En tres tarimas fijas y una móvil, más de 40 artistas nacionales se unieron a las protestas de miles. Reviva, minuto a minuto, una jornada con asistencia masiva.

El centro y norte de Bogotá se transformaron en un auténtico escenario de protesta. Una multitud formada principalmente por jóvenes se activó de nuevo para desmentir señales de fatiga y exigir cambios al mandatario, esta vez con el apoyo de músicos e intérpretes locales.

"Las calles no se callan", se podía leer sobre el asfalto escrito con tiza. Desde temprano la gente se unió a la iniciativa #UnCantoXColombia, un concierto que inició en el Planetario y terminó en la calle 85 con carrera 15, en Bogotá.

Custodiados de cerca por la Policía, los manifestantes caminaron y corearon sus críticas a las políticas oficiales, así como contra el intento del gobierno de apaciguar las calles mediante diálogos que, después de tres semanas, no arrojan ningún acuerdo.



Minuto a minuto de Un canto por Colombia



3:40 p.m.: Cantando el Himno Nacional de Colombia, manifestantes y artistas dar por terminada una nueva jornada del paro nacional.



#UnCantoXColombia Cantando el Himno Nacional de Colombia, manifestantes y artistas comienzan a dar por terminada una nueva jornada del paro nacional >>> https://t.co/XPPYjH3q16 pic.twitter.com/Y4gL3uAAB8 — Noticias Caracol (@NCBogota) December 8, 2019

3:30 p.m.: Con una mano arriba, Nicolai Fella -de los Petit Fellas- pide un minuto de silencio por quienes no están.



Un minuto de silencio por quienes no pueden cantar con nosotros. Por nuestros muertos, por siempre! #UnCantoXColombia @LosPetitFellas pic.twitter.com/HDiT2kqAg9 — Samuel Gómez Ramírez (@OTildada) December 8, 2019

3:00 p.m.: Hasta la calle 85 con carrera 15 llegó la tarima móvil de Un canto por Colombia. Ha sido masiva la asistencia.

2:00 p.m.: Toto la Momposina llegó a la cita e interpretó La candela viva en la calle 85 con carrera 15. "Yo los estuve viendo y sabía que algo tenía que pasar a través de la juventud", dijo.



“Yo sabía que algo tenía que pasar a través de la juventud”, Totó!

Gracias infinitas por darnos tu fuerza y tu experiencia. Esta mujer es hermosa!#UnCantoXColombia pic.twitter.com/mxtLmIcmv0 — uncantoxcolombia (@cantoxcolombia) December 8, 2019

1:15 p.m.: Santiago Cruz canta junto a miles de manifestantes en la calle 60 con carrera Séptima.



#UnCantoXColombia Santiago Cruz canta junto a miles de manifestantes en la calle 60 con carrera Séptima >>> https://t.co/R8LWk8INs4 pic.twitter.com/TuxwK1JuIx — Noticias Caracol (@NCBogota) December 8, 2019

1:05 p.m.: Esteman también hace parte de Un canto por Colombia.

“Estamos aquí para unir nuestras voces para cantarle a un país. No para unos, para todos. Un país que respete el medio ambiente, sin corrupción, que nos respete en esta diversidad que tenemos. Todos queremos la paz”, afirmó.

12:45 p.m.: Denis, la hermana de Dilan Cruz, se subió a una tarima de Un Canto por Colombia y dedicó unas palabras.

Entre lágrimas dijo: “Él está siempre presente, él se siente feliz porque sigamos luchando, porque no vamos a parar. Lo único que estamos haciendo es luchar por lo que nos pertenece”.

12:30 p.m.: En el Parque de los Hippies, decenas de mujeres cantan ‘El violador eres tú’ para rechazar la violencia de género.



#UnCantoXColombia

Masiva concentración en el Parque de los Hippies: mujeres cantan ‘El violador eres tú’ para rechazar la violencia contra la mujer. Siga, minuto a minuto, una nueva jornada del paro nacional >>> https://t.co/XPPYjH3q16 pic.twitter.com/bvwS8iKICj — Noticias Caracol (@NCBogota) December 8, 2019

12:00 p.m.: Avanza la caravana de manifestantes por la carrera Séptima, rumbo al Parque de los Hippies.



Avanza la caravana de manifestantes por la carrera Séptima, rumbo al Parque de los Hippies, parada final de #UnCantoXColombia >>> https://t.co/ItL77QuhX3



Vía @NCBogota pic.twitter.com/OFEZoya3Ud — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 8, 2019

11:35 a.m.: Otros artistas que respaldan #UnCantoXColombia comparten publicaciones de las movilizaciones.



Emocionados de oír todas las voces que se elevan en Colombia por un mejor país, necesitamos hacernos la segunda, cantar armonías y acompañarnos en octavas para que suba la frecuencia y se despierte la conciencia, ¡Suma tu Voz! Porque estamos llenos de razones #UnCantoxColombia pic.twitter.com/bOt4Mxqf4d — Aterciopelados (@aterciopelados) December 8, 2019

11:10 a.m.: En la calle 85 con carrera 15, parada final de la tarima móvil, se presenta Mougli.

11:00 a.m.: Así recibieron la tarima móvil en el Parque Nacional.



Suenan trompetas y platillos en el Parque Nacional de Bogotá. Este es el ambiente minutos antes de que la tarima de #UnCantoXColombia pase por allí. Todos los detalles del concierto del paro >>> https://t.co/XPPYjH3q16



Vía @NCBogota pic.twitter.com/xBFUrt17Gk — Noticias Caracol (@NCBogota) December 8, 2019

10:50 a.m.: “Muchos piden que volvamos a la normalidad, yo solo pido que jamás volvamos a la normalidad, que cambiemos, que despertemos”, dijo Adriana Lucia al subirse a la tarima.

10:20 a.m.: Avanza la movilización por la carrera Séptima, a la altura de la calle 32.



Avanza la movilización por la carrera Séptima, a la altura de la calle 32. Siga, minuto a minuto, una jornada marcada por el concierto #UnCantoXColombia >>> https://t.co/ItL77QuhX3



Vía @NCBogota pic.twitter.com/JXWzKZSKqk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 8, 2019

10:05 a.m.: Ya llegó al Museo Nacional la tarima móvil de Un canto por Colombia. Así suena Mario Duarte.



Ya llegó al Museo Nacional la tarima móvil de #UnCantoXColombia. Mario Duarte se suma a la jornada de manifestaciones en Bogotá >>> https://t.co/XPPYjH3q16 pic.twitter.com/wiolzjgN8b — Noticias Caracol (@NCBogota) December 8, 2019

9:55 a.m.: Entre las consignas que gritan manifestantes, Diamante Eléctrico subió al escenario. Empieza el recorrido por la carrera Séptima.

9:30 a.m.: Yoky Barrios y Juan Pablo Barragan se presentan en Un canto por Colombia.

8:54 a.m.: Claudia López, alcaldesa electa de Bogotá, envió un mensaje a quienes participan de #UnCantoXColombia

“Un abrazo lleno de gratitud a todos los ciudadanos, talentos y voces que invitan a esta construcción colectiva de país, inspirada por generaciones que sabemos que el cambio es aquí y ahora”, aseguró.



Hoy millones de voces e ilusiones nos unimos en #UnCantoXColombia.



Un abrazo lleno de gratitud a todos los ciudadanos, talentos y voces que invitan a esta construcción colectiva de país, inspirada por generaciones que sabemos que el cambio es aquí y ahora!#FelizDomingoATodos pic.twitter.com/gC9OlpTDtR — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) December 8, 2019

