Murió una joven que cayó de bus de Transmilenio en movimiento en medio de un robo

Una joven que fue asaltada en Bogotá murió tras caer de un bus de Transmilenio en movimiento, cuando al parecer quiso ir tras el ladrón que le arrebató el celular y logró escapar impune.



“Algunas personas nos indican que hubo un hurto de un celular dentro de un articulado del sistema de transporte masivo. Este victimario sale del bus, lo despresuriza, el bus en movimiento, y la víctima intenta ir tras de él. Cae mal, desafortunadamente se golpea la cabeza y en horas de la madrugada fallece”, informó el coronel Jader Llerena, comandante de la Policía de Transmilenio.

La tragedia en el bus de Transmilenio ocurrió el jueves 27 de julio, en la autopista Norte con calle 92. Cuando el vehículo arrancó de la estación El Virrey se registró el atraco a la pasajera que falleció por la caída.

La víctima fue trasladada a la Clínica Country; sin embargo, a las 2:30 a.m. de este viernes fue reportada su muerte.

José Wilches, testigo del hecho, no está seguro de si “la niña se lanzó, o se resbaló, o la empujaron”. Pero sí afirmó que en la ciudad de Bogotá “estamos en manos de la inseguridad y no vemos a la alcaldesa por ningún lado, no se ve el actuar de la Policía”.

Ana Rosa Briceño, residente de la capital, añadió que “la delincuencia se desbordó completamente en Bogotá. No sabemos si es cuestión de la alcaldesa, del presidente, del nivel nacional, si falta fuerza policial. El caso es que estamos en manos de la delincuencia, todos los días hay muertos, hay atracos”.

Un estudio de la Personería de Bogotá reveló recientemente que durante el 2022 se presentaron más de 18.000 robos a personas dentro de Transmilenio y en lo que va del 2023 ya se han reportado más de mil.

Entre las estaciones más inseguras están las de la Avenida Jiménez, Universidades, Portal Norte, Banderas, Las Aguas, Marly, Calle 72, Calle 26 y Calle 100. El 66% de hurtos se comete bajo la modalidad del cosquilleo; el 18%, por raponazo, y el 15%, por atraco.

“Hay 800 cámaras de seguridad, de las cuales hay 215 que no sirven. Es necesario que se haga un mantenimiento oportuno y se enfoquen en los puentes que comunican las estaciones de Transmilenio”, reveló en su momento Jorge Blanco, personero delegado de Seguridad, Convivencia y Justicia.