Nadie ayudó a mujer que fue atracada y herida cuando bajaba de un alimentador

Del susto, se demoró en entregarle el bolso al ladrón, por lo que este empezó a apuñalarla. Denuncian, además, que Transmilenio no les responderá.

Ana María Rivera, hermana de la joven atacada, afirma que la joven nunca se negó a entregarle sus cosas al delincuente, que la abordó cuando se disponía a bajar del alimentador para ingresar a la estación de El Tunal.

“Ella lo que me dijo fue que tenía el bolso enredado en la mano, en ese momento el muchacho le pidió el bolso, ella lo que hizo fue decirle que esperara un momento y el muchacho no quiso esperar, sino que empezó a mandarle el cuchillo, él se lo iba a mandar al lado del pecho, pero mi hermana puso el lado del brazo izquierdo donde le propinó la herida”, contó Ana María.

La joven se desmayó por las heridas y en el hospital recordó el número de trabajo de su mamá. Así fue como la familia se enteró de lo que había sucedido.

Ana María lamentó que nadie le brindara ayuda a la joven por “el miedo a que nos puedan hacer algo, nos puedan matar”.

En el portal El Tunal, agregó, le dijeron “que no pueden hacer nada porque no fue un accidente como tal dentro del articulado” y el robo tampoco ocurrió dentro de la estación.

Le puede interesar:

Querían hacerse la Navidad en Transmilenio, pero los dejaron viendo lucecitas