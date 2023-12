Navidad desde la cárcel: reclusas de El Buen Pastor celebran las fiestas haciendo manualidades

El espíritu de la Navidad también está en las cárceles de Colombia. Noticias Caracol visitó El Buen Pastor y allí las mujeres privadas de la libertad hablaron de la necesidad de valorar la familia y la libertad.



Las reclusas de este penal viven estas fechas con alegría, a pesar de permanecer privadas de la libertad. Lina Ortiz es una de ellas. Ella lidera el grupo del taller donde confeccionan muñecos representativos de Navidad.

“Cada muñequito representa una alegría para alguien que se lo lleva. La persona podrá decir ‘esto lo compré en tal parte’. Alguna cosita que se lleve de acá va a ser como un representativo de las mujeres que estamos encerradas”, precisó la mujer.

La Navidad en la cárcel es compleja, pues estas mujeres están lejos de sus familias. Por eso Lina, desde la prisión, le habla a los que están en libertad y que no valoran lo poco o mucho que se tiene afuera.

“Uno estando afuera no valora nada. Uno no valora 5 minutos con la mamá, ni con el papá, ni con los hijos. Muchas teníamos la oportunidad de compartir en familia fechas importantes como esta y no lo hacíamos. Es aquí donde uno aprende a valorar hasta un día de sol”, agregó la líder de mujeres.

Publicidad

En la cárcel, Noticias Caracol conoció la historia de Mercedes, una mujer a quien no le molesta decir que, a su edad y siendo reclusa, se volvió bachiller. Tiene 63 años y a esta edad aprendió a hacer muñecos de Navidad.

Mercedes también le habla a quienes están tristes a pesar de gozar de su libertad. “Mi mensaje es que aprovechen la vida y que se diviertan”.

Aquellos que dicen que es mejor reír para no llorar pueden tener razón, pues estas mujeres, que pagan por su condena, cantan para ahuyentar las tristezas.