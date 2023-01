Ni el nido de la perra se salvó de ladrones que escopolaminaron a hombre en su propia casa

Le robaron computadores, celulares y dinero. Ahora lo extorsionan para devolverle los cachorros porque “se encartaron” con ellos.

El hecho ocurrió en un conjunto residencial en el occidente de Bogotá.

Diego Velosa, la víctima, fue contactado por los delincuentes que fingieron estar interesados en los perros que él estaba vendiendo.

Al llegar a su apartamento, los sujetos “me ofrecieron un jugo y confiadamente lo recibí y hasta ahí recuerdo todo”.

Dice que los ladrones “se me llevaron los cachorros, los perros, computadores, celulares, efectivo” y salieron del conjunto residencial “como si nada, cargando con los guacales que son grandes, con una maleta” donde llevaban todo lo hurtado.

Para colmo, ahora le están exigiendo 5 millones de pesos si quiere recuperar a sus mascotas.

“Amigo, usted me dijo que iba a poner el dinero, póngalo, yo le devuelvo sus animales, yo no quiero quedarme con perros, qué voy a hacer yo con perros, yo no tengo donde tener los perros, estoy pagando por tener los perros. Entonces dime, ¿me va a poner el dinero? Si no bloqueo el número y destruyo este WhatsApp para no tener problemas”, dice uno de los mensajes enviados por uno de los hampones.

Autoridades revisan cámaras de seguridad para identificar a la banda.