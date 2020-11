Ni los concejales de Bogotá, que tienen escoltas, se salvan de los ladrones

El hurto de teléfonos móviles parece ser un problema de nunca acabar y las redes sociales lo siguen registrando.

Los delincuentes incluso se atreven a hurtar celulares a personas que llevan acompañamiento de Policía o incluso escoltas. Eso le sucedió a Óscar Ramírez, un concejal de Bogotá.

“Me encontraba dispuesto a entrar a un edificio y me entró una llamada, me volteé y vi un señor en moto, y me rapó el celular”, dice Ramírez.

En lo corrido del año, la Policía ha recuperado 3.060 celulares robados, mientras sigue el temor entre muchos ciudadanos.

La Secretaría de Seguridad reportó en el mes de noviembre una reducción de 35,7 por ciento en este delito. Según la entidad, el promedio diario de hurtos a celulares actualmente es de 128 mientras que el año pasado fue de 164.

La Policía, por su parte, adelanta campañas de prevención del delito.