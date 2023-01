Ni una pareja que iba de la mano con su hija se salvó de ladrones motorizados

Ocurrió en Fontibón, occidente de Bogotá, donde también asaltaron recientemente a un transeúnte que caminaba hablando por celular.

“Lo cogen a uno desprevenido. No respetan niños no respetan ancianos no respetan a nadie”, dice la persona afectada.

Los casos más frecuentes suceden en las paradas de los alimentadores, dice Adriana Sosa, líder comunitaria de Fontibón, pues allí esperan los delincuentes a sus víctimas.

Expertos en políticas públicas afirman que los delitos cometidos por hombres en moto migraron a las zonas donde no hay restricción de parrillero.